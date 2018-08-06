Южный Судан: шаги к миру

"Окончательное" мирное соглашение заключили стороны конфликта в Южном Судане. Документ, предусматривающий полное прекращение огня и разделение власти в стране, был подписан президентом и лидером повстанцев в столице Судана Хартуме.
Договор призван положить конец гражданской воне, которая сотрясает страну вот уже пять лет.
“Мы должны приложить все усилия для того что объединить наш народ и добиться передачи власти при помощи урн для голосования, а не силой и оружием”, - с такими словами выступил южносуданский президент Салва Киир.
Согласно достигнутым договорённостям, лидер повстанцев Риек Мачар вернётся на пост вице-президента.
"Раньше говорили: претворению в жизнь намеченных планов иногда мешает дьявол. Даже если мы подпишем замечательное, прекрасное соглашение, не имея политической воли, мы ничего не сможем сделать", - сказал он.
Конфликт в Южном Судане разгорелся в 2013-ом, когда Мачар вместе с правительством был отправлен в отставку. Он и возглавил повстанческое движение. Вооруженное противостояние между правительственными войсками и мятежниками, а фактически — между представителями двух племён динка и нуэр — привело к тому, что страна фактически оказалась на грани геноцида.
Пять лет войны привели к гибели десятков тысяч людей, превратив в руины экономику одного из самых молодых государств мира.