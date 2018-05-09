Южнный Судан: пятый год войны

Сожженные машины, мусор вдоль обочин - так выглядит дорога, ведущая из южносуданского города Бентиу в лагерь для внутренне перемещенных лиц. Бентиу - столица богатого нефтью штата Юнити и один из главных площадок непрекращающихся с 2013 года столкновений - в Южном Судане идет гражданская война. Сегодня, после года относительного спокойствия противостояние между правительственными силами и оппозицией вновь активизировалось, бои ведутся всего в 10 километрах от этой дороги.

Глава развернутой в Южном Судане миссии ООН связывает эскалацию насилия с запланированными на этот месяц мирными переговорами. Они должны пройти в Эфиопии.

Хироко Хирахара, глава гуманитарного офиса в Южном Судане, UNMIS: "Люди здесь стали больше интересоваться политикой, это помогает им идентифицировать себя. Не только в политическом спектре, но и шире. Когда и если здесь однажды заговорят об исполнении мирных соглашений, то каждому придется ответить на вопросы: "Кто ты? Где твоя земля? Какой клан ты представляешь?"

Пятый год в самом молодом государстве планеты убивают, грабят, насилуют. Сегодня вооруженный конфликт рискует распространиться на большую часть территории, включая запад, который, отмечают работающие здесь наблюдатели, немедленно вспыхнет снова. Они же констатируют глубокий гуманитарный кризис. За годы противостояния 2 миллиона жителей Южного Судана бежали в соседние государства, столько же стали вынужденными переселенцами в родной стране. Крупнейший в Южном Судане лагерь беженцев находится здесь, в городе Бентиу. Лагерь разбит в рамках программы ООН по защите гражданского населения. Сюда же приезжают активисты UNICEF и других неправительственных организаций.

Мустафа бен Мессауд, глава южосуданской мисси, UNICEF: "Гуманитарная ситуация практически невыносима: из-за столкновений целые районы страны неделями отрезаны от мира. С 2013 года у нас тут погибли 100 сотрудников гуманитарных организаций. Для местных ситуация еще хуже. Люди живут в атмосфере насилия, агрессии, за последние полтора месяца 30 тысяч детей перестали учиться из-за затяжных боев. И речь идет об области, где мы с вами сейчас находимся".

Затяжные бои означают перебои с продовольствием. В прошлом году в штате Юнити в отдельных областях был объявлен голод - регулярно недоедали на тот момент свыше 100 тысяч человек. Сегодня от дефицита продовольствия в стране страдает 6 миллионов человек. Главным индикатором продовольственного кризиса является число истощенных детей. здесь, в больнице Бентиу, число таких маленьких пациентов растет изо дня в день.

Гитау Чьеге, сотрудник госпиталя: "На сегодня у нас 120 случаев тяжелого недоедания, мы видим, как в последние месяцы росло число обращений. Это результат притока в регион беженцев, гонимых войной. Если не следить за ослабленными детьми, они умрут".

Среди этих матерей, ожидающих здесь помощи своим детям, немало тех, кто бежал из города Лир, где идут ожесточенные бои. Население города - 90 тысяч человек. Нашей собеседнице Нважьел Пеш, 30 лет, она - мать пятерых. Семья покинула дом и шесть дней пешком и без еды добиралась до больницы. Один из малышей серьезно истощен.

Нважьел Пеш, беженка: "Многие люди в моем городе погибли, многие бежали и пропали без вести. Я видела мертвые тела на земле, никто их не хоронит. Мы сразу решили, что надо уходить".

Ранее ООН объявила, что самое молодое государство планеты стоит на пороге геноцида. Конфликт здесь начался вскоре после объявления независимости от Судана в 2011 году; формально противостояние идет между правительственными войсками и оппозицией, а фактически — между представителями двух племен. Одними из"орудий" войны в Южном Судане стали массовые изнасилования. Это - тема следующего выпуска программы "Рука помощи" 31 мая.