Боятся ли иранцы санкций?

В Тегеране с тревогой ожидают возобновления американских санкций после отказа США от Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Прохожие на улицах столицы исламской республики говорят, что видят в действиях Вашингтона угрозу ухудшения и без того сложной экономической ситуации в стране.

«Санкции, конечно, оказали своё влияние, будь то курс обмена валюты или цены на золото. Для многих они обернулись потерей работы, — рассказывает молодой иранец. — Предприятия увольняли молодых сотрудников, которые стали безработными. Чиновникам надо внимательнее следить за ситуацией и лучше планировать экономическую политику, чтобы мы могли пережить санкции».

Люди склонны винить в своих финансовых проблемах Вашингтон: «США заключают соглашение, а затем нарушают его. США действуют с позиции силы, ни одно из их действий не основывается на логике и расчёте. Мы не можем доверять им. Товары подорожали на 20, 25, 15 процентов, и цены будут ещё выше с постепенным введением санкций. Если доллар подорожает, всё подорожает».

Одна из прохожих на улицах Тегерана уверена: «Если так будет и дальше, то, конечно, хорошей жизни ждать не стоит, и лучше бы у нас провели реформы и просто начали бы решать какие-то проблемы, я надеюсь, правительство подумает о народе».

Экономические проблемы между тем называют главной причиной последних крупных акций протеста в Иране. На демонстрациях звучат и политические лозунги, в частности, требования отставки высшего руководства страны.