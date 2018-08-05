Пять новых самолётов получила из Европы иранская авиакомпания Iran Air за день до вступления в силу новых санкция США против Тегерана. Лайнеры производства франко-итальянской компании ATR, недавно испытанные в Тулузе, предназначены для региональных полётов на короткие дистанции.
Иран-Европа: первым делом самолёты
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Иран-Европа: первым делом самолёты
Таким образом Иран получил уже 13 из 20 самолётов, заказанных в апреле прошлого года, когда санкции в отношении Исламской республики были приостановлены в соответствии с ядерным соглашением. Сумма сделки составила более 500 млн долларов.
Но нынешний президент США Дональд Трамп счёл соглашение, заключенное его предшественником Обамой, несправедливым и не ограничивающим ядерные амбиции Тегерана. 8 мая он подписал меморандум о возобновлении санкций против Ирана, с тем, чтобы они вошли в силу через 3 месяца. Под санкции подпадают и другие страны, сотрудничающие с Тегераном.
Против выхода из соглашения выступили Евросоюз и Россия.