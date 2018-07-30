Президентские и парламентские выборы в Зимбабве прошли без серьезных инцидентов, явка избирателей составила с 75%. Это восьмые выборы с момента получения независимости страны от Великобритании в 80 году и первые без участия Роберт Мугабе, находившегося у власти почти 40 лет.
"Наконец-то наступила демократия"
"Наконец-то наступила демократия"
"Кто бы ни одержал победу, если это приведет к изменениям, то почему бы и нет?"
"Неважно кто победит и проиграет, наконец-то наступила демократия, это самое главное"
Фаворитом считается действующий президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, возглавляющий бессменно правящую партию "Африканский национальный союз Зимбабве -Патриотический фронт". Он назвал состоявшиеся выборы честными и свободными.
"Не сомневаюсь, что избирательный процесс до самого завершения будет мирным", — сказал он.
Главный оппозиционный кандидат на пост президента лидер "Движения за демократические перемены" Нельсон Чамиза заявил о попытке властей сорвать голосование в городах, где его партия пользуется наибольшей поддержкой. При этом политик уже заявил о в своей победе.
Впервые за долгие годы за проведением выборов в Зимбабве следили миссии наблюдателей из Евросоюза и США. Глава миссии ЕС Эльмар Брок выразил неоднозначную оценку избирательной процедуре. "Местами все прошло гладко, но местами очень хаотично — избиратели были рассержены и уходили, так и не опустив в урну свой бюллетень. Мы пока не выяснили, было ли это совпадением либо плохой организацией выборов".
Члены избирательных комиссий приступили к подсчету голосов, Официальные результаты должны быть оглашены в субботу 4 августа.