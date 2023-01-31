Лукашенко приехал в Зимбабве укреплять "существующие прекрасные отношения"

Александр Лукашенко прибыл с визитом в Зимбабве. Это первое посещение белорусского президента африканской страны к югу от Сахары.

В аэропорту Хараре белорусского президента встречали президент Эммерсон Мнангагва и около 5 тысяч сторонников правящей партии.

МИД Зимбабве заявил, что запланированные переговоры двух лидеров направлены на укрепление "существующих прекрасных отношений" между двумя странами в таких областях, как политика, горнодобывающая промышленность и сельское хозяйство.

Объединяют две страны также и наложенные на них западные санкции.

Просто Запад по-прежнему намерен наказать наши две страны, но у них ничего не получится, потому что стратегия развития двух стран направлена на то, чтобы мы были самодостаточными Годвилс Масимирембва председатель партии ЗАНС-ПФ в провинции Хараре

Наряду с санкциями двух президентов объединяют и обвинения в нарушении прав человека, в том числе подавлении оппозиции. По мнению экспертов, в условиях дипломатической изоляции обе страны стремятся диверсифицировать свои международные отношения.

В рамках визита Лукашенко Зимбабве и Беларусь, как сообщило агентство БелТА,подписали пакет документов, среди которых соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций, о создании совместной постоянной комиссии по сотрудничеству, меморандум о взаимопонимании по вопросам взаимного признания документов об образовании, соглашение об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов. Стороны заключили контракты на поставку белорусской тракторной и зерноуборочной техники, а также оборудования для строительства и модернизации комплексов хранения зерна.

Кроме того было объявлено об установлении побратимских отношений между городами Минск и Хараре.