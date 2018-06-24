Миграционный кризис: лидеры ЕС "сверили часы"

Можно ли реформировать миграционную политику Европы, когда взгляды не сходятся? Ответ на вопрос искали лидеры ЕС, собравшиеся на неформальном саммите по вопросам миграции в Брюсселе, 25 июня. Незапланированность мероприятия была связана, в частности, с требованиями Италии, ранее отказавшейся принимать суда неправительственных организаций с мигрантами, изменить подход к беженцам.