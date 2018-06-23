Мигранты: что предлагает Макрон?

Франция и Испания предложили создать в Европе "закрытые центры приема мигрантов". Об этом французский президент Эмманюэль Макрон заявил, принимая премьер-министра Испании Педро Санчеса в Париже в субботу, 23 июня. Макрон также поддержал введение финансовых санкций в отношении стран Евросоюза, отказывающихся принимать беженцев согласно установленным квотам.

Также лидер Франции видит необходимость в создании особой службы, задачей которой будет отправка на родину мигрантов, получивших отказ в праве на убещище.

Французский президент заявил, что "в случае, если беженцы прибывают по гуманитарным мотивам, их должен принять близлижайший порт". Политик полагает, что "сразу же в зонах прибытия стоит создать закрытые центры такого типа, о котором говорит управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, с помощью существующих ресурсов в Европе".

"Мы хотим подчеркнуть то, что нас объединяет, что мы понимаем, что происходит. Мы хотим донести европейскому сообществу, что только будучи сильными, сплоченными мы сможем справиться с этим испытынием мирового масштаба", - добавил премьер-министр Испании.

Накануне Венгрия приняла ряд законов, согласно которым отныне за помощь беженцам и нелегальным мигрантам можно получить большие штрафы и даже сесть в тюрьму. Согласно статистике, за последние три года из чуть более двух тысяч человек, получивших убежище, 90 процентов отправились в другие страны западной Европы.