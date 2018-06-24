Покушение на президента Зимбабве: за секунды до взрыва
В результате взрыва на митинге в городе Булавайо в Зимбабве ранения получили по меньшей мере 49 человек. Целью нападения был президент страны Эммерсон Мнангагва. На этих кадрах запечатлен драматический момент: Мнангагва улыбается и сходит со сцены. Буквально через несколько секунд происходит взрыв. Незначительные травмы получили вице-президент страны Константино Чивенга, его супруга, а также глава министерства охраны окружающей среды, водных ресурсов и климата Оппа Мучингури-Кашири. Сам лидер Зимбабве не пострадал.