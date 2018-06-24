Выборы в Турции: Эрдоган одержал победу, а его партия АКР победила в альянсе с MHP

Оппозиция в лице Республиканской народной партии (СНР) и её лидера Мухаррема Индже не согласны с официально объявленными результатами голосования. Представители оппозиции говорят о манипулировании при подсчёте голосов и фальсификациях на выборах. Ожидалось, что Эрдоган не сможет набрать более половины голосов, в результата чего ему пришлось бы вступить в борьбу с Индже в ходе второго раунда президентских выборов.

Националистическая партия (MHP) заручилась более серьёзной поддержкой, чем предполагалось (11,2% голосов и 49 мандатов в парламенте). Собственно, националисты вступили в альянс с президентской АКР после того, как некоторые члены партии, выйдя из неё, образовали новую "Хорошую партию": аналитики предполагали, что MHP во главе с Девлетом Бахчели, не преодолеет 10-процентный барьер, и потому альянс необходим для прохождения в парламент. При этом на альянс с АКР, сторонники Бахчели пошли не смотря на его недавнюю критику в адрес Эрдогана. В то же время, наблюдатели обратили внимание на то, что "Хорошая партия" в результате набрала меньше голосов, чем MHP, от которой она откололась. (Хотя и "Хорошей партии" удалось преодолеть 10-процентный ценз).