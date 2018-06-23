Выборы в Турции: кандидаты рвутся в бой

Граждане Турции готовы голосовать на досрочных выборах, которые пройдут 24 июня. До парламентских выборов допущены 11 политических партий. В президентской гонке принимают участие шесть кандидатов. Фаворитом является действующий глава государства Тайип Эрдоган. На митинге В Стамбуле он, в частности, заявил, что рассчитывает вывести Турцию на уровень развития России и США.