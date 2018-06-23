Граждане Турции готовы голосовать на досрочных выборах, которые пройдут 24 июня. До парламентских выборов допущены 11 политических партий. В президентской гонке принимают участие шесть кандидатов. Фаворитом является действующий глава государства Тайип Эрдоган. На митинге В Стамбуле он, в частности, заявил, что рассчитывает вывести Турцию на уровень развития России и США.
Выборы в Турции: кандидаты рвутся в бой
Выборы в Турции: кандидаты рвутся в бой
Со своими сторонниками (также в Стамбуле) встретился и кандидат от основной оппозиционной Народно-республиканской партии Мухаррем Индже. Политик, выступающий за сильную парламентскую систему, пообещал избирателям, что в случае победы, Турция станет другой страной. "Настанет конец дискриминации и бессмысленным растратам", - заявил Индже.
Мерал Акшенер - первая женщина в истории страны, баллотирующаяся на столь высокий пост. Она - кандидат от оппозиционной "Хорошей партии". Акшенер ратует за возврат к парламентской форме правления, отмену чрезвычайного положения.
Кандидат от курдской Партии демократии народов Селахаттин Демирташ выступает за этническое, культурное и языковое равноправие и курдскую автономию в составе Турции.
Выдвиженец от Партии благополучия Темель Карамоллаоглу проповедует исламистские ценности и выступает против сближения с ЕС и США. Еще один претендент на пост президента кандидат от партии "Родина" Догу Перинчек. Оба политика, согласно опросам, - аутсайдеры гонки.
Голосование на выборах в Турции пройдет при повышенных мерах безопасности. Только в Анкаре порядок на улицах будут обеспечивать 16 тысяч полицейских.