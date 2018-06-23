Италия вот уже второй раз за последние две недели отказывается пускать в свои порты судно с мигрантами. На этот раз в Средиземном море с двумя стами беженцами на борту дрейфует Lifeline ("Лайфлайн"). Это судно неправительственной организации оказало помощь мигрантам, потерпевшим бедствие в Сицилийском проливе. Мальта также не желает открывать порты для Lifeline. Ранее Италия и Мальта отказались принять 600 беженцев с Aquqrius. Нелегалов в итоге приютила Испания.
ЕС: кто заберет мигрантов c Lifeline?
ЕС: кто заберет мигрантов c Lifeline?
Новое правительство Италии ужесточает миграционную политику. Глава МВД Маттео Сальвини неоднократно заявлял, что его страна не должна превращаться в европейский лагерь для беженцев.
В настоящее время Рим работает над собственными предложениями по реформе Дублинского регламента, касающегося вопроса приема беженцев. Италия, в частности, предлагает ЕС создать европейские центры приема в государствах, откуда прибывают мигранты, или транзитных странах в Африке. Именно в таких центрах, считает Рим, мигранты смогли бы подавать прошение о статусе беженца, и не пересекали бы Средиземноморье, пускаясь в опасное путешествие.