В море спасены новые группы мигрантов на пути в Европу

Испанские пограничные корабли подобрали в пятницу вечером в море Альборан (в юго-западной части Средиземного моря) 449 человек, пытавшихся переплыть на резиновых лодках с марокканского берега на испанский. Они были высажены в порту города Тарифа, в провинции Кадис. В тот же день в Атлантическом океане испанские пограничники спасли 129 человек, плывших на деревянном плоту из Западной Африки на Канарские острова.