Чемпионат мира по футболу-2018: команды, которые могут нас удивить

На каждом чемпионате мира по футболу есть хотя бы одна команда, которая может неожиданно удивить всех. Так, например, сборная Южной Кореи дошла до полуфинала в 2002 году, а команда Хорватии в 1998.

Сборная Англии показала отличные результаты на отборочном этапе: ни одного поражения и всего 3 пропущенных мяча. Возможно, это один из самых удачных составов за довольно долгое время: в команде много молодых футболистов, уже участвовавших в серьёзных соревнованиях.

Сборная Англии на тренировке Reuters

Бельгийская сборная также может похвастататься новыми талантами: в её состав вошли Кевин де Брёйне, Эден Азар и Ромелу Лукаку. "Красные дьяволы" всегда были заметны в международных турнирах, последнее время им не очень везло, и возможно, именно сейчас настал момент показать себя во всей красе.

Португалия постарается повторить успех Евро-2016, хотя в состав сборной в этом году попали не все участники чемпионата Европы. Все внимание, разумеется, будет приковано к Криштиану Рональду. Некоторые вопросы вызывает линия защиты, а точнее, возраст игроков. Бруно Альвешу, Пепе и Жозе Фонте соответственно 36, 35 и 34 года.

Секретным оружием нападения сборной Уругвая станут мировые звёзды футбола Луис Суарес и Эдинсон Кавани. Капитан команды Диего Годин держит под контролем линию защиты и также не упускает возможности забить гол.

Сборная Аргентины считается одним из постоянных претендентов на победу в чемпионате мира по футболу. После поражения в финале 2014 года "небесно-голубым" не терпится взять реванш в России. Кроме Лионеля Месси, лучшего игрока в мире, аргентинцы могут похвастататься и другими звёздами, в их числе нападающие Анхель Ди Мария, Серхио Агуэро и Гонсало Игуаин.

Тренировка сборной Аргентины Reuters

Среди участников мундиаля в этом году есть две команды, которые принимают в нём участие впервые. В одной из этих стран проживает чуть меньше 4 миллионов человек, а в другой около 300 тысяч. Догадаетесь, кто они?

Исландия - это самая маленькая страна, когда-либо принимавшая участие в финальном этапе чемпионата мира по футболу, но её сборную нельзя недооценивать. После Евро-2016, на котором Исландия вышла в четвертьфинал, она снова готова удивить мир. Ещё бы, ведь её поддерживают викинги.

Постер со сборной командой Исландии в Рейкьявике Reuters

День, когда сборная Панамы попала в финальный этап мундиаля, стал настоящим национальным праздником, которого ждали с 1978 года. Возможно, их выступление не будет очень успешным, но для всей страны каждая игра их команды будет не менее захватывающей, чем финал.

И в заключение мы хотим познакомить вас с легендарным игроком, который вошёл в историю чемпионата мира по футболу. Вратарю команды Египта Эссаму Аль-Хадари в январе исполнилось 45 лет.

Самого молодого участника мундиаля зовут Дэниэл Арзани, он выступает за сборную Австралии, ему 19 лет и 4 месяца. Надо заметить, что Француз Килиан Мбаппе старше его всего на 15 дней.