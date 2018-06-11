Главе итальянского МВД Маттео Сальвини грозят международным судом за решение закрыть порты для судна Aquarius с сотнями мигрантов на борту. Сразу несколько мэров Италии раскритиковали министра за этот шаг.
Главе МВД Италии грозят международным трибуналом
Главе МВД Италии грозят международным трибуналом
Мэр Неаполя Луиджи де Маджистрис обвинил Сальвини в создании угрозы для жизни беженцев: «Любой, кто ставит под угрозу жизни людей, не просто поступает подло, постыдно и предосудительно, — он совершает преступление. По моему мнению, это преступление против человечности и за это придётся отвечать перед международным трибуналом».
Де Маджистрис настаивает на том, что инцидент с судном Aquarius уничтожил репутацию коалиционного правительства. «Мы пока не видим реформ правительства реформ, мы пока не видим правительства, которое творит историю. Единственным историческим событием пока стала их попытка убить женщин и детей в Средиземном море, с этим они останутся в истории. Мои поздравления!»
Добиться разбирательства в международных инстанциях пообещал мэр Палермо Леолука Орландо: «Как европейский гражданин и как мэр Палермо я подам жалобу в Международный суд в Гааге на уголовные преступления европейских стран и итальянского правительства. Я считаю, что всей Европе угрожает судебное разбирательство, и ещё один процесс — в Нюрнберге. Я не знаю, будет ли Международный суд ООН, но этот процесс войдёт в учебники истории и, в отличие от наших дедов, мы не сможем сказать внукам: “мы не знали, что происходит”»
Противников Сальвини в истории вокруг судна с мигрантами поддержал мэр Равенны Мишеле де Паскале. «Наверное, никто не предупредил Сальвини, что он уже не просто лидер партии “Лига”, а министр внутренних дел одной из ведущих стран мира», — предположил де Паскале, подчеркнув, что согласен с теми, кто считает недостаточной помощь, которую Италия получает от Европы. По мнению мэра Равенны,«если бы Сальвини представлял такую позицию, он имел бы поддержку всех мэров и всех политических сил».