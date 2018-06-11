Aquarius с сотнями мигрантов на борту примет Испания. Об этом сообщил премьер Педро Санчес. Пунктом назначения спасательного судна будет порт Валенсии. Ранее власти Мальты и Италии отказались пропустить в свои порты Aquarius.
Мигрантов забирает Испания
Мигрантов забирает Испания
Глава МВД Италии и вице-премьер Маттео Сальвини, который считает, что страна не должна справляться с потоком беженцев в одиночку, позднее написал в своем твиттере:
"Победа! 629 мигрантов на борту Aquarius направляются в Испанию. Первая цель достигнута. Я продолжу рассказывать о развитии событий."
Отметился твиттом и Джозеф Мускат, премьер-министр Мальты:
"Я благодарю Педро Санчеса за то, что Испания берет Aquarius после того, как Италия нарушила международное право и спровоцировала такую ситуацию. Нам придется сесть и обсудить, как предотвратить подобные события. Это европейский вопрос."
В конце мая, по данным Международной организации по миграции, число мигрантов, прибывших с начала года в Европу по Средиземному морю, превысило 30 тысяч. человек. Около 40% из них приняла Италия, около 35% - Греция, примерно 25% - Испания.