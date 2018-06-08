Последнее шоу "плохого мальчика" с кухни

Американский повар и телеведущий Энтони Бурден найден мертвым в гостинице города Кайзерсберг на востоке Франции. CNN сообщает, что он покончил с собой. «Благодаря страсти к приключениям, знакомствам, хорошей еде и ярким историям со всем света он был прекрасным рассказчиком», — говорится в сообщении телеканала, который пять лет показывал шоу лауреата премии «Эмми».

С благодарностью о Бурдене вспоминают коллеги по гастрономическому делу. По словам шеф-повара Жерома Бокюза, «это был необычный человек, исключительный повар, который на деле доказал своё мастерство. Но прежде всего он открыл для нас мир, кухни и поваров со всего света. Он был в каком-то смысле искателем приключений».

Во французской прокуратуре говорят, что Бурден, вероятнее всего, повесился. Правоохранители пока не обнаружили ничего, что могло бы свидетельствовать о вмешательстве посторонних. Что могло привести повара и телеведущего к такому финалу, не уточняется. Известно, что во Францию он приехал снимать новые серий для своего шоу.