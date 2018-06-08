В Париже на 62-м году жизни скончался известный американский кулинар, писатель и телеведущий Энтони Бурден. Причиной смерти называют самоубийство: его тело было обнаружено в гостиничном номере. Однако обстоятельства ещё устанавливаются. Смерть коллеги с прискорбием подтвердили сотрудники телеканала CNN.
Энтони Бурден мог покончить с собой
Энтони Бурден мог покончить с собой
Бурден приобрёл большую известность как шеф-повар нескольких ресторанов в США. Позже прославился книгой «О еде: строго конфиденциально», а также сделал карьеру на телевидении, участвуя во многих программах о еде и путешествиях. Последние пять лет он вёл на CNN передачу «Неизвестные места», отмеченную большим количеством премий. Во Францию он приехал именно на съёмки новой серии.