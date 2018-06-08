Вена: мечеть "Серых волков" закрыта

Мечеть "Серых волков" в Вене - одна из семи, которые планируется закрыть в рамках ужесточения политики австрии в отношении исламского экстремизма. Эта мечеть, как и шесть стадиальных , подозревается в насаждении турецкого радикального национализма и зарубежном финансировании. Депортируются также 40 имамов .

Эрзой Ясар, представитель Турецкого исламского союза за культурное и социальное сотрудничество в Австрии (ATIB). негодует:

"Даже если и имели место ошибки, даже если общины посещающие эти мечети допустили ошибки ... Ведь как возникают параллельные общества? В результате политики исключения. А нам нужна политика единения. Чтобы независимо от зарубежного влияния мы смогли бы завоевать этих людей - мигрантов-мусульман и их последующие поколения, интегрировать их в австрийское общество".

Томас Шмидингер, политолог и эсперт по исламской культуре Венского университета, считает,что решение сыграет на руку турецкому президенту Эрдогану, который получит ещё большую поддержку.

"Я не верю, что с турецким правым экстремизмом можно успешно справиться, просто запретив его. На мой взгляд, проблему нужно решать по-другому", - говорит Шмидингер.

Австрийские власти утверждают, что вышеуказанные мечети и имамы нарушали закон об исламе. действующий в стране с 2015 года. Он обязывает иностранные общины иметь позитивное отношение к обществу и государству, а также запрещает зарубежное финансирование.

Йоханнес Плешбергер, Euronews:

"Мечеть Серых Волков здесь, на площади Антонсплац в Вене, закрыта правительством. Даже исламское сообщество ранее классифицировало эту предположительно правую экстремистскую мечеть как незаконную. Тем временем Турция решительно критикует меры австрийских властей, называя их "исламофобскими, дискриминационными и расистскими".