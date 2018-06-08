Австрия закроет семь мечетей и депортирует 40 имамов. Цель - борьба с исламистской идеологией и зарубежным финансированием религиозных организаций. "Это только начало", - заявляет правительство страны по итогам масштабной проверки МВД.
Австрия закрывает мечети
Австрия закрывает мечети
"В нашей стране нет места параллельным обществам, политическому исламу и радикализму. Федеральное правительство намерено покончить с подобными нежелательными тенденциями", - заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.
Консерваторы и правые пришли к власти в Австрии в 2017 году. Одним из их главных предвыборных обещаний было снизить поток нелегальных мигрантов и сократить выплаты пособий беженцам. В настоящий момент в стране проживают примерно 600 тысяч мусульман, в основном, турецкого происхождения.