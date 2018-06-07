Запрет на аборты в Северной Ирландии ущемляет права женщин - суд

Закон об абортах, действующий в Северной Ирландии, попирает права женщин. Такое постановление вынес Верховный суд Великобритании в ответ на жалобу правозащитных организаций.

Дело в том, что в Северной Ирландии - в отличие от остальных регионов Соединенного Королевства - действует крайне жесткий запрет на аборты. Местные женщины не имеют право прерывать беременность даже результате изнасилования или инцеста.

Обойти этот запрет можно, но для этого женщинам необходимо выехать из Ольстера и сделать аборт, например, в одной из английских клиник. Однако такое положение не соответствует Европейской конвенции по правам человека, постановил Верховный суд Великобритании.

Впрочем, одновременно суд признал, что не имеет полномочий внести какие-либо изменения в действующее в Северной Ирландии законодательство. Это может сделать только британский парламент.

Отметим, что в соседней с Ольстером Республике Ирландия буквально в мае состоялся общенациональный референдум, результатом которого стала отмена действующей с 1983 года восьмой поправки к конституции страны, запрещающей аборты.

Согласно официальным данным, за изменение главного закона страны высказались 66,4% проголосовавших граждан Ирландии.