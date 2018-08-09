Зеленый против голубого: митинги за и против абортов в Буэнос-Айресе

Улицы Буэнос-Айреса окрасились в зеленый и голубой цвета после того, как Сенат Аргентины отклонил законопроект о легализации абортов. Зеленый цвет стал символом выступающих за добровольное прерывание беременности, синий выбрали противники инициативы. Демонстрации закончились столкновениями с полицией.
В настоящее время аборты в Аргентине разрешены только в случае изнасилования, а также при угрозе для жизни матери или плода.
По официальным данным, более 350 тысяч женщин в год решаются прервать беременность нелегально. Из них 50 тысяч попадают в больницы с осложнениями.