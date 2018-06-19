Россия победила Египет - 3:1!

Сборная России победила команду Египта во втором матче группового турнира чемпионата мира со счетом - 3:1 и сделала еще один уверенный шаг к 1/8 финала турнира.

Счет в матче на 47-й минуте открыл капитан египетской сборной Ахмед Фатих, срезавший мяч в свои ворота.