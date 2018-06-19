Россия победила Египет - 3:1!

Сборная России победила команду Египта во втором матче группового турнира чемпионата мира со счетом - 3:1 и сделала еще один уверенный шаг к 1/8 финала турнира.
Счет в матче на 47-й минуте открыл капитан египетской сборной Ахмед Фатих, срезавший мяч в свои ворота.
На 59-й минуте Денис Черышев провел второй мяч, замкнув прострел с правого фланга. А еще через 3 минуты Артем Дзюба продемонстрировал яркие индивидаульные качества - он принял мяч на грудь после длинного навеса, обыграл защитника и точно пробил в правый нижний угол ворот соперника.
Гол престижа - на счету Мохаммеда Салаха, реализовавшего пенальти.
Ход встречи
1:0. Ахмед Фатхи, автогол, 47
2:0 Денис Черышев, 59
3:0 Артем Дзюба, 62
3:1 Мохамед Салах, с пенальти, 73
Матч обслуживал парагвайский судья Энрике Касере
Досрочный выход в 1/8 финала ЧМ-2018?
Почти. Сборная России одержала вторую победу на турнире и с шестью очками возглавляет группу А, но пока не обеспечила себе выход в 1/8 финала, хотя и крайне близка к этому.
Напомним, что в первом туре россияне со счетом 5:0 разгромили команду Саудовской Аравии. Второе место занимают уругвайцы, набравшие три балла.
Сборные Уругвая и Саудовской Аравии матч второго тура группового этапа проведут в среду в Ростове-на-Дону.
Таким образом уже 20 июня Россия может обеспечить себе выход в плей-офф. Для этого необходимо, чтобы команда Саудовской Аравии не обыграла уругвайцев, в таком случае россияне не опустятся ниже второго места в группе при любых результатах в матчах третьего тура.
Салах не помог
Сборная Египта - 7-кратный обладатель Кубка африканских наций - возлагала большие надежды на Мохаммеда Салаха, звездного нападающего "Ливерпуля".
Он действительно создал несколько опасных моментов у ворот россиян, однако их было крайне мало: результат несогласованной игры внутри египетской сборной. Вдобавок команда из Страны пирамид была заметно деморализована автоголом своего капитана в самом начале второго тайма.
Что же касается сборной России, то за два матча домашнего чемпионата мира она забила больше голов, чем на двух предыдущих чемпионатах мира в сумме. На турнире в 2002 году россияне забили четыре мяча, а в 2014 году - два мяча.