Супруг гражданина ЕС может жить в ЕС

Супруги Клей Гэмильтон и Адриан Коман не скрывают своей радости: Европейский суд принял решение о том, что партнеры граждан ЕС по однополым бракам вне зависимости от гражданства имеют право на проживание в любой стране сообщества, в том числе и той, которая не признает гей-союзы.

Американец Гэмильтон и румын Коман заключили брак в Брюсселе в 2010 году и хотели поселиться в Румынии. Но власти отказали американцу в предоставлении вида на жительство под тем предлогом, что в стране гей-браки не легализованы и его не могут юридически признать супругом гражданина Румынии. Теперь у Гэмильтона появилась надежда:

"Я в таком восторге! Ведь мы ещё на шаг приблизились к признанию нашей пары настоящей семьёй. Я хочу поблагодарить румынский народ и всех тех, кто был добр к нам в этой стране, всех, кто поддерживал нас на этом пути".

Адриан Коман надеется, что скоро у него на родине может быть признан и их брак:

"Мы женаты. Мы, конечно, и так считали себя женатыми, и теперь мы надеемся, что скоро Румыния найдёт, в какой форме признать наш союз".

Юристы отмечают, что решение Европейского суда создаёт серьезный правовой прецедент, способный улучшить права и свободу сексуальных меньшинств странах, где до сих пор не легализованы однополые браки.

Романита Иордаш, адвокат супружеской пары, говорит:

"Это решение особенно важно для шести государств-членов (Польши, Латвии, Литвы, Словакии, Болгарии и Румынии), которые в настоящее время не имеют законодательства, признающего однополые браки или предусматривающие гражданские партнерства. И если, заключив брак в какой-либо другой стране ЕС, вы переступаете границу этих этих шести государств - то вы юридически больше не считаетесь находящимся в браке, и вас рассматривают как гражданина ЕС второго сорта".

За право официально назвать друг друга супругами в Румынии Клей и Адриан борются вот уже 6 лет. Представители румынского ЛГБТ сообщества и многие другие жители страны принимали участие в многочисленных акциях в их поддержку.