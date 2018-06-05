Супруги Клей Гамильтон и Адриан Коман могут быть удовлетворены... Европейский суд принял решение о том, что партнеры граждан ЕС по однополым бракам вне зависимости от гражданства имеют право на проживание в любой стране сообщества, в том числе и той, которая не признает гей-союзы.
ЕС: за равные права для всех
ЕС: за равные права для всех
Американец Гамильтон и румын Коман заключили брак в Брюсселе в 2010 году и хотели поселиться в Румынии. Но власти отказали американцу в предоставлении вида на жительство под тем предлогом, что в стране гей-браки не легализованы, из чего следует, что Гамильтона не могут юридически признать супругом гражданина Румынии.
Решение Европейского суда, отмечают эксперты, серьезный правовой прецедент, способный расширить права и свободы сексуальных меньшинств с транах, где до сих пор не легализованы однополые браки.