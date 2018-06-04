Смертоносный вулкан Фуэго

Жертвами извержения вулкана Фуэго в Гватемале стали, по предварительным данным, по меньшей мере 25 человек, в убежищах были размещены 653 человека. Эти люди - из мест,которые могли находится на пути раскаленной лавы. Сведений о наличии пропавших без вести пока нет.

"Не думаю, что спастись удалось всем", - говорит эта женщина. - Мы видели, как шла лава, мы видели, что она льется на кукурузные поля, мы сразу же побежали спасаться на холме. Нас таких было много, очень много".

В Гватемале объявлен высокий уровень вулканической опасности, в трех департаментах введен максимальный уровень тревоги. Вулкан Фуэго выбрасывает пепел на высоту, достигающую 10 км над уровнем моря. Он считается одним из самых активных вулканов в Гватемале.

Фуэго расположен в нескольких десятках километров от столицы страны. В общей сложности последствия этого извержения затронули жизнь и благополучие почти двух миллионов человек.