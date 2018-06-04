Число жертв разбушевавшегося вулкана Фуэго в Гватемале возросло: официально погибшими числятся уже 62 человека, и не исключается, что это не окончательные данные. В понедельник спасателям удалось извлечь из груды пепла и грязи по меньшей мере десятерых выживших.
Новые жертвы "Огненной горы"
Новые жертвы "Огненной горы"
Извержение Фуэго, который здесь называют "Огненной горой", началось в воскресенье. Столб пепла из жерла вулкана достигал 10-километровой высоты, потоки лавы потекли по склонам, сжигая всё на своём пути. Горячий пепел, смешавшись с водой и мусором заблокировал дороги, затрудняя доступ в зону бедствия.
Но особую опасность представляют собой пирокластические потоки (смесь высокотемпературных вулканических газов, пепла и камней), скорость которых может достигать нескольких сотен километров в час.
С нами на связи - Луис Альтуве. В составе группы альпийских спасателей он работает в районе соседнего с Фуэго вулкана Акотенанго - оба они лежат в цепи вулканов, протянувшихся вдоль тихоокеанского побережья Гватемалы.
"Некоторые элементы снаряжения и техники спасательных служб были повреждены пирокластическими обломками - продуктами извержения вулкана, - рассказывает Луис. - Наша команда решила эвакуировать людей, живущих на склонах вулкана Акотенанго. Посмотрим, сможем ли продолжать поисково-спасательную операцию. Ситуация ухудшается, территория, затронутая извержением вулкана Фуэго, всё расширяется".
Власти Гватемалы сообщили, что к вечеру понедельника извержение Фуэго подошло к концу. По их данным, сейсмографы показывают снижение числа колебаний и вулканических землетрясений - это означает, что вулкан вернулся к своей нормальной деятельности.
Последствия извержения затронули около 2 млн человек. В Гватемале объявлен трёхдневный траур по погибшим.