Спорной реформе быть?

Во вторник французский сенат решит судьбу, как считает правительство, самого сложного и спорного вопроса, с которым оно сталкивалось за последнее время. И касается он реформирования Национальной компании французских железных дорог SNCF.

Как считают французские власти, кардинальное изменение системы этой компании имеет решающее значение в преддверии открытия железнодорожного сектора для иностранных игроков в 2020 году.

Но железнодорожники уверяют, что большая часть положений реформы приведет к ухудшению условий труда. В предложенном властями законопроекте речь идет, в частности, о том, чтобы отменить в компании особый статус железнодорожника с причитающимися льготами и приравнять его к обычному наемному работнику. Намеченная реформа по мнению сотрудников приведет к неминуемой приватизации сектора. В связи с этим с апреля железнодорожники проводят одни из самых масштабных забастовок в истории.

Автор законопроекта - к которому к этому моменту внесли более 600 поправок - надеется, что правительство добьется своего. Но добавляет, что это только начало длинного и сложного пути в поиске компромисса с железнодорожниками.

"Реформа де-юре будет принята. Это случится в середине июня. И она будет нацелена на усовершенствование и модернизацию железнодорожной системы. Но де-факто реформа все еще будет на студии обсуждения. Так как начиная с июня начнутся переговоры по поводу объединяющей все союзы конвенции. И начиная с этого момента у профсоюзов будет два года на то, чтобы прийти к коллективному соглашению, которое должно стать инструментом защиты работников железнодорожного сектора", - заявляет автор законопроекта Жан-Батист Джеббари.

Так что, даже если реформа состоится в законодательном плане, то до превращения ее в жизнь понадобится время.

Реформа железнодорожного сектора - одна из самых сложных проблем, с которыми сталкивалось нынешнее французское правительство. Несколько его предшественников пытались провести ее, но тщетно. Сейчас вопрос в том, сможет ли Эммануэль Макрон довести дело до конца.