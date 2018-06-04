Американка Серена Уильямс снялась с матча против россиянки Марии Шараповой в четвертом круге Открытого чемпионата Франции по теннису. Это позволит Шараповой выйти напрямую в четвертьфинала "Ролан Гаррос". Уильямс объяснила уход состоянием здоровья.
Уильямс пропустила Шарапову в четвертьфинал "Ролан Гаррос"
Уильямс пропустила Шарапову в четвертьфинал "Ролан Гаррос"
"У меня, к сожалению, кое-какие проблемы с грудной мышцей. К сожалению, становится все хуже и хуже и я уже не могу подавать. А когда физически не можешь, подавать играть очень трудно".
Первая ракетка мира, румынка Симона Халеп вышла в четвертьфинала, обыграв в двух сетах бельгийку Элизе Мертенс.
Вторая ракетка мира, датчанка Каролин Возняцки сенсационно проиграла также за два сета 20-летней россиянке Дарье Касаткиной.
Француженка Каролин Гарсия уступила немецкой теннисистке Анжелик Кербер, которой теперь предстоит в четвертьфинала встретиться с Симоной Халеп.
Испанский теннисист Рафаэль Надаль выиграл 900-й матч в карьере, победив немца Максимильяна Мартерера. За выход в поулуфинал он сразится с аргентинцем Диего Шварцманом.