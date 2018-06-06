На кортах «Ролан Гаррос» определились последние полуфиналистки открытого чемпионата Франции по теннису. В борьбе за выход в финал румынка Симона Халеп поборется с испанкой Гарбинье Мугурусой.
Ролан Гаррос: Полуфинал без Шараповой
Ролан Гаррос: Полуфинал без Шараповой
Халеп обыграла немку Анжелику Кербер, уступив ей лишь в первом из трёх сетов. Мугуруса выбила из чемпионата россиянку Марию Шарапову с разгромным счётом: 6:2, 6:1. До этого полуфиналистками стали американка Слоан Стивенс и Мэдисон Кис.
У мужчин в борьбе за полуфинал Диего Шварцман успел выиграть один сет у первой ракетки мира Рафаэля Надаля, когда матч был прерван из-за дождя. Встреча Марина Чилича и Хуана Мартина дель Потро была остановлена на тай-брейке первого сета при счёте 5-5. Интрига должна разрешиться в четверг во второй половине дня, если, конечно, позволит погода.