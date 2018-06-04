"Вкус": секреты грузинских хинкали

Путешествие по Грузии невозможно без знакомства с местной кухней и одной из ее жемчужин - хинкали. В очередном выпуске программы "Вкус" мы познакомимся с историей этого блюда, особенностями его приготовления и правилами употребления: красиво есть хинкали - целое искусство.

Хинкали пришли на современный грузинский стол из древности: по преданию, мешочки из теста, наполненные мясом и специями, готовили пастухи высокогорных сел. Посмотреть как готовят, варят и подают хинкали, мы пришли в ресторан нашего кулинарного гида Мако из тбилисского ресторана Tsiskvili.

Мако, шеф-повар: " Хинкали - грузинское блюдо, которое издревле готовили в горах. Очень быстро оно стало популярным по всей стране, сегодня к нам специально приезжают из-за рубежа, чтобы попробовать настоящие хинкали... Итак, сначала мы готовим тесто, которое начиняем фаршем из говядины и свинины, добавляем травы. Затем получившиеся мешочки отвариваются в кипящей воде. 7 минут -и хинкали готовы".

Хинкали - настоящее произведение искусства, обратите внимание на уникальную форму "мешочка". Повару не помешает беглость пальцев пианиста, чтобы быстро и изящно их заворачивать. Многое зависит от фантазии кулинара и желания клиента: хинкали могут быть и мясные, и грибные, с сырной или овощной начинками.

Сварить хинкали - дело нескольких минут, однако процесс подготовки теста, начинки, изготовление мешочков требует времени. Неслучайно кухня ресторана Tsiskvili напоминает слаженный оркестр: каждый делает свою часть работы, в день здесь лепят до сотни хинкали. Ключевой момент - дегустация. Главное - не расплескать собравшийся в "мешочке" вкусный крепкий бульон. Знатоки надкусывают хинкали так, чтобы не оставить в тарелке и капли соуса.

Мако, шеф-повар, ресторан Tsiskvili, показывает и советует: "Надкусите осторожно, затем выпейте бульон. Он очень вкусный!"