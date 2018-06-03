В Париже определились четверть-финалисты мужской части Открытого чемпионата Франции по теннису. Россиянин Карен Хачанов проиграл немцу Александру Звереву в напряжённой борьбе: пять сетов потребовалось для определения победителя. Звереву теперь предстоит встреча с австрийцем Домиником Тимом, который в четырёх сетах обыграл японца Кея Нисикори. На счету Тима 9 эйсов.
Ролан Гаррос: без Хачанова, но с Джоковичем
Ролан Гаррос: без Хачанова, но с Джоковичем
В четвертьфинал прошёл и серб Новак Джокович. Бывшая первая ракетка мира обыграла во всех трёх сетах испанца Фернандо Вердаско. В четвертьфинале Джоковича ожидает матч с итальянцем Марко Чеккинато, 12-кратным победителем турниров «Большого шлема». Джокович заявляет о намерении пройти ещё дальше в борьбе за главный приз.