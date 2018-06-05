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Италия

Убедил ли Конте Сенат Италии?

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Убедил ли Конте Сенат Италии?

Убедил ли Конте Сенат Италии?
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Новому правительству Италии предстоит пройти вотум доверия в верхней палате парламента. Во вторник премьер-министр Джузепе Конте впервые выступил в Сенате, представив программу своего кабмина перед решающим голосованием. Он пообещал сократить госдолг страны благодаря экономическому росту, а не строгой экономии, упростить систему налогообложения, а по поводу животрепещущего для Италии вопроса о миграционном кризисе сказал:

"Мы будем энергично добиваться пересмотра Дублинских соглашений таким образом, чтобы закрепить принцип равного распределения ответственности, ввести автоматическую систему перераспределения лиц, ищущих убежище".

Конте подчеркнул, что США остаются традиционно привелигированным партнёром Италии, и сама страна останется убеждённым членом НАТО, а коснувшись отношений с Россией, сказал:

"Мы выступаем за полную открытость России. Мы будем настаивать на пересмотре санационной политики, и в первую очередь тех санкций, которые бьют по экономике и гражданскому обществу России".

Закончив свою речь, Конте попросил Сенат о поддержке. Во второй половине дня начались дебаты по правительственной программе, после чего состоится голосование.

Новое колаиционное правительство с участием "Движения 5 звёзд" и "Лиги" располагает в Сенате большинством в 6 человек. Против намерены голосовать партия "Вперёд, Италия!" и демократы, а также некотортые сенаторы из смешанной группы.