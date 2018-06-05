Новому правительству Италии предстоит пройти вотум доверия в верхней палате парламента. Во вторник премьер-министр Джузепе Конте впервые выступил в Сенате, представив программу своего кабмина перед решающим голосованием. Он пообещал сократить госдолг страны благодаря экономическому росту, а не строгой экономии, упростить систему налогообложения, а по поводу животрепещущего для Италии вопроса о миграционном кризисе сказал:
Убедил ли Конте Сенат Италии?
Убедил ли Конте Сенат Италии?
"Мы будем энергично добиваться пересмотра Дублинских соглашений таким образом, чтобы закрепить принцип равного распределения ответственности, ввести автоматическую систему перераспределения лиц, ищущих убежище".
Конте подчеркнул, что США остаются традиционно привелигированным партнёром Италии, и сама страна останется убеждённым членом НАТО, а коснувшись отношений с Россией, сказал:
"Мы выступаем за полную открытость России. Мы будем настаивать на пересмотре санационной политики, и в первую очередь тех санкций, которые бьют по экономике и гражданскому обществу России".
Закончив свою речь, Конте попросил Сенат о поддержке. Во второй половине дня начались дебаты по правительственной программе, после чего состоится голосование.
Новое колаиционное правительство с участием "Движения 5 звёзд" и "Лиги" располагает в Сенате большинством в 6 человек. Против намерены голосовать партия "Вперёд, Италия!" и демократы, а также некотортые сенаторы из смешанной группы.