Убедил ли Конте Сенат Италии?

Новому правительству Италии предстоит пройти вотум доверия в верхней палате парламента. Во вторник премьер-министр Джузепе Конте впервые выступил в Сенате, представив программу своего кабмина перед решающим голосованием. Он пообещал сократить госдолг страны благодаря экономическому росту, а не строгой экономии, упростить систему налогообложения, а по поводу животрепещущего для Италии вопроса о миграционном кризисе сказал: