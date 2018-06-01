Правительству Рахоя вынесен вотум недоверия

По итогам прошедшего в нижней палате парламента голосования за вынесение вотума недоверия высказались 180 депутатов , против - 169, один воздержался.

Инициатива была выдвинута Испанской социалистической рабочей партией и включала в себя предложение о кандидатуре генерального секретаря партии Педро Санчеса на должность премьера.

Согласно конституции страны, теперь правительство Рахоя должно подать королю заявление об отставке, а лидер социалистов рассматривается как получивший доверие палаты, в связи с чем король назначает его главой кабмина.

Вынесение недоверия Рахою также поддержала левая партия "Подемос", баскские националисты и каталонские политические силы. Против проголосовали Народная партия (НП) премьера и центристская "Граждане".

Основанием для голосования стал вердикт суда по громкому коррупционному делу, в которое были вовлечены сторонники Народной партии. Их обвиняли во взяточничестве, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.

Нынешнее голосование по вопросу о недоверии премьеру стало четвертым в истории демократической Испании. В прошлом году по итогам голосования в парламенте лишь 82 депутата высказались за отказ в доверии правительству.