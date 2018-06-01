Настроения мадридцев после смены кабинета

Жители Мадрида прокомментировали для Евроньюс смену правительства, уход Мариано Рахоя и возвращение к власти спустя 10 лет социалистов. Предсказуемо, отношение к случившемуся кардинально отличается в зависимости от политических симпатий.

Левая активистка: "Нужно, чтобы он нас объединил. Любое разделение только ослабляет нас и мешает продвигать левую программу. И усиливает тех, кто хочет, чтобы мы затянули пояса".

Консервативно настроенные испанцы восприняли перемены с озабоченностью: "Все это создает нестабильность. Так мы можем растерять все наши экономические достижения. Рахою нужно было раньше подать в отставку, уступить место более молодым, которые бы повели [Народную] партию вперед".

Смена правительства произошла на фоне продолжающегося конфликта между Мадридом и каталонской автономией. Теперь эту проблему придется решать социалистам.

Марсела Мартинес, Euronews: "Это был исторический день для испанской политики. Эра Рахоя, по крайней мере на время, прекратилась. Но не известно, насколько устойчивым окажется правительство Педро Санчеса, зависящее от поддержки сепаратистских и антисистемных партий".