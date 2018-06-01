"Зажигательная" вода

Обычно водой тушат огонь, но иногда все происходит с точностью да наоборот. В России появилась в продаже вода марки "Святой источник", бутылка из-под которой выполнена в форме мяча. Идея интересная, без сомнений... Только вот тара оказалась огнеопасной. Первыми на это обратили внимание сотрудники одного из петербургских офисов. Они поставили бутылку на пол, а через какое-то время увидели, как задымился линолеум.