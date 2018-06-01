Дело Бабченко: суд арестовал подозреваемого

Задержанный по подозрению в организации покушения на Бабченко Борис Герман заявил на суде, что "работает на украинскую контрраздведку", и подчеркнул, что "работа с инсценировкой убийства Бабченко была согласована и задокументирована". Прокурор отметил, что собранных следствием доказательств достаточно, чтобы предъявить Герману обвинение в совершении теракта и оставить под арестом на два месяца без права внесения залога.

Сам Бабченко сообщил, что задачи вызвать доверие участием в инсценировке собственной гибели у него не было, и что он занимался "спасением своей жизни и обеспечением безопасности своей семьи, этические проблемы в журналистике в тот момент меня не волновали".