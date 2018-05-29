Российский журналист Аркадий Бабченко убит в Киеве

В Киеве застрелен российский журналист Аркадий Бабченко, известный как один из наиболее непримиримых критиков политики Москвы и президента Владимира Путина. Информацию о его смерти подтвердил в интервью «Украинской правде» представитель полиции Ярослав Тракалов. По его словам, о нападении сообщила жена Бабченко: она находилась в ванной комнате, услышала хлопки, а потом обнаружила мужа в крови и вызвала «скорую». По данным полиции, журналист скончался по пути в больницу.

Журналист Айдер Муждабаев рассказал, что Бабченко стреляли в спину. Советник главы МВД, депутат Антон Геращенко рассказал, что нападение было совершено в подъезде журналиста.