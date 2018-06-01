Эксперт: "Ситуацию с беженцами нужно продумывать на 25 лет вперед"

После репортажа нашего корреспондента Валери Горья о массовом исходе беженцев в Альпы Euronews обратился за комментариями к Иву Паскуо, специалисту по миграционной политике Института Жака Делора.

Euronews: "Как мы видим, страны ЕС не привели к общему знаменателю политику приема мигрантов. Возможно, им не хватает солидарности, чувства локтя? Есть ли выход?"

Ив Паскуо : "Первая и главная, на мой взгляд, проблема связана с отсутствием в ЕС долгосрочной стратегии приема мигрантов. Страны решают сиюминутные задачи, задачи сегодняшнего дня, не планируя, что они будут делать с мигрантами в будущем. Как и сколько принимать? Как адаптировать? Это следовало бы продумать. И не просто продумать, а разработать план, сформулировать задачи, принять, возможно, какие-то меры.... Причем делать это следует с расчетом на 15, 20, даже 25 лет, не меньше. Пока у нас на европейском уровне ничего подобного не предусмотрено".

Euronews: "Поговорим о Дублинских соглашениях. Их планируют пересмотреть, отредактировать. Каких реформ стоит ждать в связи с этим?"

Ив Паскуо: "На следующем саммите глав европейских государств в июне планируется определить вектор для пересмотра Дублинского регламента. Потому что сегодня мы - в патовой ситуации. Страны ЕС не могут договориться, они разделились на два лагеря: одни требуют большей солидарности и взаимодействия, другие открещиваются от этих требований. А разговор о Дублинских соглашениях - это как раз разговор о европейской солидарности. Как помочь странам-членам, которые принимают на себя основную волну беженцев в силу географических особенностей? Как помочь тем же Греции или Италии, как частично снять с них нагрузку по обустройству мигрантов? Пока страны-члены не имеют общей точки зрения по этому поводу. Я не уверен, что с учетом царящих сегодня настроений им вообще с первой попытки удастся договориться о начале пересмотра Дублинского регламента".

Euronew: "Давайте поговорим о разнице между мигрантами, приезжающими по экономическим и политическим мотивам. Людей вообще уместно разделять по этому принципу?"

Ив Паскуо: "На этот счет есть юридические рекомендации. Итак, на статус беженца могут претендовать - и это четко прописано в законах - те, кто нуждается в защите. Люди, бегущие от преследований, вооруженных конфликтов. Эта категория в первую очередь нуждается в международном протекторате. Все остальные, приезжающие в Европу по другим причинам - это обширная и менее регламентированная категория соискателей. Здесь все зависит от доброй воли принимающей стороны. Хочет страна принять этого человека или нет? Пока на европейском уровне не будут разработаны критерии, касающиеся людей, которые, к примеру, бегут от нищеты, их судьбы так и будут зависеть от милости конкретного государства".

Euronews: "Давайте признаем, что некоторые страны ЕС заходят слишком далеко. Так, многие рассматривают Ирак как "безопасную территорию", хотя мы знаем, что это совсем не так. То же самое касается Афганистана... Давайте поговорим о прогнозах, касающихся притока в Европу беженцев в будущем. Сегодня все чаще говорят о так называемых "климатических мигрантах", людях, спасающихся от перемен условий их привычного обитания. Европа как-то к этому готовится? Мы вообще знаем, что к нам будут приезжать такие люди?"

Ив Паскуо: "Я не уверен,что в Европе есть осознание этой проблемы, есть стремление, как говорят англичане, ответить на вызов. При том, что мы имеем на руках очень серьезные доклады, к примеру, недавно опубликованный доклад Всемирного банка. В нем климатические угрозы рассматриваются как реальность завтрашнего дня. Эксперты предупреждают: если мы сегодня не начнем серьезно сокращать загрязняющие выбросы в атмосферу, не будем содействовать устойчивому развитию отдельных регионов, то к 2050 году 140 миллионов человек вынуждены будут переселяться - как минимум, в пределах собственных стран и регионов. Речь идет о Чёрной Африке, Южной Азии, Латинской Америке. Как видите, мы предупреждены, что изменение климата Земли приведет к миграции народов. Нам пора осознать эту перспективу, отнестись к ней серьезно и продумать, как Европа поведет себя в этой ситуации. Причем необходимо продумать свою позицию в международном контексте: будем ли мы, будут ли другие страны рассматривать климатических переселенцев как людей, подлежащих защите? Уверен, этот вопрос будет значиться в политической повестке дня долгие годы".