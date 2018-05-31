США вводят пошлины на сталь и алюминий

США начиная с пятницы вводят таможенные пошлины на импорт стали и алюминия из Евросоюза, Канады и Мексики. В отношении них будут действовать пошлины в размере 25% на сталь и 10% на алюминий. Об этом сообщил министр торговли США Уилбур Росс.

Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальстрём, в свою очередь, заявила, что ЕС начнет спор в ВТО и введет пошлины на ряд товаров из США. В Еврокомиссии подчеркнули, что ответ ЕС на решение США по пошлинам на металлы будет пропорциональным. О контрмерах также заявили Канада и Мексика.

По мнению Росса, любые ответные меры со стороны ЕС и других стран не окажут большого влияния на американскую экономику. Он также выразил уверенность, что принятое решение в долгосрочной перспективе не скажется на взаимотношениях с затронутыми страными, которые, по его словам, "со временем к этому привыкнут".

Решение о введении данных тарифов Вашингтон принял 23 марта, но затем приостановил их действие для завершение переговоров с указанными странами.