США столкнулись с осуждением со стороны своих партнёров в ходе встречи министров финансов «Большой семёрки». От Вашингтона требуют отказаться от новых пошлин на импорт стали.
"Большая семёрка" против США
"Большая семёрка" против США
Министр финансов Канады Билл Морно призвал все страны принять взвешенное решение об ответе на американские тарифы: «Задача — убедить США отказаться от пошлин, которые, как нам представляется, не помогут нашим экономикам, а в реальности причинят вред гражданам США и Канады».
Жалобы на действия США во Всемирную торговую организацию готовятся подать Канада и Евросоюз, которые обвиняют Вашингтон в протекционизме. В Брюсселе не исключают ответных мер против американского импорта.