Помпео и Чхоль определят повестку дня саммита

Деловой ужин с госсекретарем США в среду вечером и переговоры в четверг утром - график визита Ким Ён Чхоля в Нью-Йорк с момента приземления его самолета в аэропорту имени Джона Кеннеди остается крайне напряженным. Заведующий отделом единого фронта Трудовой партии КНДР - первый северокорейский чиновник такого ранга, посетивший США за последние 18 лет.

Главный пункт программы сегодняшних переговоров - подготовка саммита лидеров двух стран 12 июня в Сингапуре, а именно выработка разделяемой сторонами повестки дня. Вашингтон настаивает на "полной, подлежащей проверке и необратимой денуклеаризации" Северной Кореи. Он намерен убедить власти КНДР в том, что гарантия их безопасности не ядерное оружие, а отказ от него, возвращение в ряды международного сообщества и вступление на путь "экономического процветания", говорится в заявлении Госдепартамента. Сообщается, что по итогам встречи Майк Помпео даст пресс-конференцию в 14.00 по местному, 20.00 по московскому времени.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что Вашингтон "будет ориентироваться на проведение саммита", тем не менее президент Дональд Трамп оставляет за собой право самостоятельно решать, ехать на встречу с Ким Чен Ыном или нет.