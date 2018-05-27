Евроскептик у руля экономики Италии?

Популистское "Движение пяти звезд" и антиевропейская ультраправая партия "Лига" формируют новое правительство Италии. Лидер "Лиги" Маттео Сальвини настаивает на назначении министром экономики страны экономиста-евроскептика, 81-летнего профессора Паоло Савоны. Он известен своей жесткой критикой единой европейской валюты, а вступление Италии в Евросоюз считает "исторической ошибкой".

Маттео Сальвини, лидер "Лиги": "Если кто-то здесь выступает за замедление этого процесса перемен и собирается нарушить работу, на которую у нас ушло 15 дней обязательств и уступок, я, конечно, очень сильно разозлюсь".

"Чем больше нас атакуют, тем больше это мотивирует меня продолжать формирование этого правительства, - отметил, со своей стороны, лидер "Движения пяти звезд" Луиджи Ди Майо. - Люди, которые нападают на нас, тем самым подтверждают, что мы на правильном пути. Мы отправим по домам тех подлецов, которые жили за счет ваших налогов в течение 20 лет".

На прошлой неделе президент Италии Серджо Маттарелла утвердил предложенную коалицией кандидатуру юриста Джузеппе Конте на пост премьер-министра страны и предоставил ему мандат на формирование кабинета министров.