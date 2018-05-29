Австрия урезает льготы иностранцам

Австрия сократит социальные выплаты иностранцам, беженцам в том числе, которые в недостаточной мере владеют немецким языком.

Минимальный размер пособия по всей стране составит 863 евро. Претендовать на него можно будет только после пяти лет проживания в Австрии. При этом, мигранты без среднего уровня немецкого или продвинутого английского будут получать на 300 евро меньше. Такой план был озвучен коалиционным правительством во главе с канцлером Себастьяном Курцем.

Он заявил: "Ключевым для получения социального пособия является владение немецким языком. Это означает, что человек, не имеющих знаний немецкого на необходимом уровне, выплат в полной мере не получит".

Глава австрийского правительства пояснил, что таким образом он "бороться с миграцией, которая вторглась в систему социального обеспечения страны", и что новые меры будут стимулировать иностранцев на поиск работы.

Законопроект должен пройти рассмотрение парламентом до конца июня. По словам Курца, на вопрос, носят ли предложенные меры дискриминационный характер, должен будет ответить Конституционный суд страны.