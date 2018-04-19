Австрия отнимет у мигрантов телефоны

"Мы вносим изменения в австрийский закон о предоставлении убежища: наша цель - бороться с нелегальной миграцией и против злоупотреблений в отношении беженцев", - так на пресс-конференции после заседания совета министров австрийский канцлер Себастьян Курц прокомментировал изменения в политике по предоставлению политического убежища.

По новым правилам, просители убежища в Австрии будут вынуждены передать властям свои мобильные телефоны и 840 евро наличными. Телефоны будут использованы для проверки заявлений мигрантов о том, как они попали в страну. Если данные геолокации покажут, что беженцы ранее были в других европейских государствах, их могут выслать туда в соответствии с Дублинским соглашением.

Мигранты также смогут подать заявку на получение австрийского гражданства лишь после 10 лет проживания в стране, а не через 6, как установлено сейчас. Беженцы, которым в предоставлении статуса было отказано, должны немедленно быть задержаны и вывезены из страны. Депортации будут подвергнуты все правонарушители, включая несовершеннолетних.