Необычный подарок получил к Мундиалю Ростов-на-Дону, где состоятся 5 из 64 матчей чемпионата мира по футболу. Собственник нежилого дома на улице Шолохова на время реконструкции решил не завешивать аварийное здание баннером, а украсить его фресками.
Ростовские фрески к ЧМ-2018
Ростовские фрески к ЧМ-2018
Одним ростовчанам идея понравилась:
"Мне кажется, это отличная идея. Мне нравится, и это очень красиво".
"Фантазия очень хорошая у художников! У них получилось".
Другие говорят о разрисованном доме с иронией:
"Должны же гости чемпионата увидеть радующихся ростовчан в каком-то виде, пускай даже нарисованном".
Фрески выполнены группой профессиональных художников во главе с Александром Долондуцким. Он объясняет, что проект - вовсе не инициатива городских властей, которые, как подумалось некоторым, хотели скрыть таким образом неприглядное здание:
"Это просто желание собственника и желание нас как художников создать что-то красивое, показать, что в Ростове тоже могут быть не только серые фасады или некрасивые здания, закрытые баннером, но ещё и вот так".
Затянуть здание баннером было бы намного дешевле, но людям захотели подарить недолговечную радость: после ЧМ-2018 дом начнут разбирать.