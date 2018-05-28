Ростовские фрески к ЧМ-2018

Необычный подарок получил к Мундиалю Ростов-на-Дону, где состоятся 5 из 64 матчей чемпионата мира по футболу. Собственник нежилого дома на улице Шолохова на время реконструкции решил не завешивать аварийное здание баннером, а украсить его фресками.

Одним ростовчанам идея понравилась:

"Мне кажется, это отличная идея. Мне нравится, и это очень красиво".

"Фантазия очень хорошая у художников! У них получилось".

Другие говорят о разрисованном доме с иронией:

"Должны же гости чемпионата увидеть радующихся ростовчан в каком-то виде, пускай даже нарисованном".

Фрески выполнены группой профессиональных художников во главе с Александром Долондуцким. Он объясняет, что проект - вовсе не инициатива городских властей, которые, как подумалось некоторым, хотели скрыть таким образом неприглядное здание:

"Это просто желание собственника и желание нас как художников создать что-то красивое, показать, что в Ростове тоже могут быть не только серые фасады или некрасивые здания, закрытые баннером, но ещё и вот так".

Затянуть здание баннером было бы намного дешевле, но людям захотели подарить недолговечную радость: после ЧМ-2018 дом начнут разбирать.