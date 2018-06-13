Повара к "мундиалю" готовы!

Блюдами на все вкусы и бюджеты готовится встретить гостей и участников чемпионата мира по футболу Нижний Новгород. В ресторане "Пяткинъ", расположившемся в историческом здании 19-го века, рассчитывают на гурманов, которые захотят попробовать в изысканной обстановке местный "специалитет" - щи в горшочке, стерляжью уху и бефстроганов, блюда из волжской рыбы, пироги и пирожки. Запить всё это предлагают русским сбитнем, квасом и настойками домашнего приготовления - хреновой, клюквенной и охотничьей.