Блюдами на все вкусы и бюджеты готовится встретить гостей и участников чемпионата мира по футболу Нижний Новгород. В ресторане "Пяткинъ", расположившемся в историческом здании 19-го века, рассчитывают на гурманов, которые захотят попробовать в изысканной обстановке местный "специалитет" - щи в горшочке, стерляжью уху и бефстроганов, блюда из волжской рыбы, пироги и пирожки. Запить всё это предлагают русским сбитнем, квасом и настойками домашнего приготовления - хреновой, клюквенной и охотничьей.
Повара к "мундиалю" готовы!
Повара к "мундиалю" готовы!
Своё счастье здесь найдут и любители самого футбольного напитка - пива. Гастропаб "Эрик Рыжий" в историческом центре Нижнего Новгород предлагает 31 кран разливного и 300 бутылок классического и крафтового, но с русским акцентом: пиво здесь можно заказать в самоваре, где вместо угля - лёд, а закусить сухим борщом.
Не забыты нижегородскими поварами и те болельщики, которые не захотят тратить драгоценное время на походы в рестораны. Для них - закусочные фаст-фуда.
Нижний Новгород примет 6 матчей "мундиаля", в городе также состоится один из четвертьфиналов. А охладить накал страстей поможет местное мороженое: кондитеры фабрики "Колибри" постарались придать ему форму футбольного мяча и специально к Чемпионату мира выпустили пломбир "Фанат".