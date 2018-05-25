Катастрофа MH17: Россия отвечает на обвинения

Австралия и Нидерланды официально объявили об ответственности России за крушение в 2014 году малайзийского "Боинга", на котором находились главным образом граждане этих стран. Основанием для обвинения стали выводы международной группы следователей о том, что ракета, сбившая самолет, принадлежала зенитной ракетной бригаде, дислоцированной в районе Курска.

Президент Путин, выступая на С.-Петербургском экономическом форуме, заявил, что Россия не может доверять выводам следственно группы, так как не принимала участия в ее работе, а доводы и улики (в том числе данные российской РЛС и разработчика ЗРК "Бук" концерна "Алмаз-Антей"), предоставленные следователям российской стороной, были проигнорированы.

Специально для Euronews выдвинутые против России обвинения прокомментировал постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов:

"Единственная вещь, которая меня удивляет это выбранное для заявления время. Потому что все, что было сказано в Гааге, не ново, говорилось уже в 2014 и 2016 гг. и вызывает эффект дежа-вю".

Чижов указал на то, что США так и не предоставили международному следствию спутниковые снимки момента крушения "Боинга", о существовании которых заявляли сразу после катастрофы, а Украина не передала данные со своих радиолокационных станций.