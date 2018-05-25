Нидерланды и Австралия обвинили Россию

Австралия и Нидерланды официально обвиняют Россию и намерены привлечь её к ответственности за крушение малайзийского «Боинга». Представители следственной комиссии уточнили, что уже обратились к Москве с призывом вступить в переговоры — чтобы найти подходящее решение. Следующим шагом, по словам голландских властей, может стать передача дела в международный суд или иную организацию.