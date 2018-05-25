Австралия и Нидерланды официально обвиняют Россию и намерены привлечь её к ответственности за крушение малайзийского «Боинга». Представители следственной комиссии уточнили, что уже обратились к Москве с призывом вступить в переговоры — чтобы найти подходящее решение. Следующим шагом, по словам голландских властей, может стать передача дела в международный суд или иную организацию.
Нидерланды и Австралия обвинили Россию
Нидерланды и Австралия обвинили Россию
Следственная группа, в которую входят также представители Малайзии, Бельгии и Украины, накануне опубликовали предварительные результаты, согласно которым зенитно-ракетная установка «Бук», сбившая гражданский лайнер, принадлежала российской бригаде ПВО. При этом следователи не уточняют, кто управлял системой и выбирал цели.
В минобороны России обвинения категорически отвергают, заявляя, что российские средства не пересекали границу Украины. В министерстве подчеркнули, что отправляли комиссии доказательства причастности украинской ПВО к трагедии MH17.
В МО РФ отметили, что серийный номер на обломке ракеты, представленном как доказательство, указывает, что она была проиведена ещё в СССР в 1986 году, а в России все такие ракеты были утилизированы не позже 2011 года.