Макрон едет к Путину спасать "ядерную сделку"

Президенты Франции и России намерены обсудить в Петербурге возможность спасения «ядерной сделки» с Ираном. Переговоры пройдут на фоне охлаждения двусторонних отношений. Глава французского МИДа Жан-Ив Ле Дриан объяснял, что задача президента в этих условиях — прийти к общим подходам, не забывая о разногласиях: «У нас много разногласий с Россией: из-за Украины, из-за серии угроз, из-за вмешательств в дела других стран, у нас разногласия по вопросам химического оружия. С Россией разговор должен быть открытый, но требовательный, и при этом нельзя забывать про наши интересы».